स्पेस-X के स्टारशिप ने पहली बार समुद्र में उतरकर रचा इतिहास
टेक्नोलॉजी
स्पेस-X ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसका स्टारशिप रॉकेट पहली बार समुद्र में उतरकर (स्प्लैशडाउन) इतिहास रच दिया।
अपनी 13वीं उड़ान में इस रॉकेट ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसके बाद यह हिंद महासागर में आसानी से उतरा।
एलन मस्क ने पुष्टि की है कि स्टारशिप सुरक्षित है, पानी पर तैर रहा है और अभी भी डाटा भेज रहा है।
डैन ह्यूट ने लैंडिंग को बताया ऐतिहासिक
स्पेस-X के प्रवक्ता डैन ह्यूट ने इस लैंडिंग को अनोखा बताया। उनके मुताबिक, यह कंपनी के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक पल है।
मई में एक टेस्ट फेल होने और कुछ लॉन्च में देरी के बाद आखिरकार 13वीं उड़ान सफल रही। इस दौरान रॉकेट के उतरते समय हीट शील्ड से जुड़ी कई खास जानकारियां जुटाई गईं।
ह्यूट ने इसे स्टारशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 'एक सपने जैसा अनुभव' बताया।