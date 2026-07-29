स्पेस-X के स्टारशिप ने पहली बार समुद्र में उतरकर रचा इतिहास

स्पेस-X के प्रवक्ता डैन ह्यूट ने इस लैंडिंग को अनोखा बताया। उनके मुताबिक, यह कंपनी के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक पल है।

मई में एक टेस्ट फेल होने और कुछ लॉन्च में देरी के बाद आखिरकार 13वीं उड़ान सफल रही। इस दौरान रॉकेट के उतरते समय हीट शील्ड से जुड़ी कई खास जानकारियां जुटाई गईं।

ह्यूट ने इसे स्टारशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 'एक सपने जैसा अनुभव' बताया।