स्पेस-X ने सफलता से पूरा किया दुनिया के सबसे बड़े राकेट का 10वां परीक्षण 

स्पेस-X ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां उड़ान परीक्षण सफलता से पूरा कर लिया है (तस्वीर: एक्स/@SpaceX)

क्या है खबर?

स्पेस-X कई असफल प्रयासों के सिलसिले को तोड़ते हुए आखिरकार अपने नई जनरेशन के रॉकेट स्टारशिप का 10वां उड़ान परीक्षण सफलता से पूरा करने में कामयाब हो गई। रॉकेट सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ गया और प्रारंभिक प्रक्षेपण के लगभग एक घंटे बाद हिंद महासागर में गिर गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली यह रॉकेट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और मंगल ग्रह तक ले जाएगा। इसकी सफल उड़ान कंपनी के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए अहम मानी जा रही है।