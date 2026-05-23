स्पेस-X स्टारशिप V3 ने भरी ऐतिहासिक उड़ान, लेकिन बूस्टर हुआ क्रैश
स्पेस-X ने को टेक्सास से अपना स्टारशिप V3 लॉन्च कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह नए V3 मॉडल की पहली उड़ान थी और कई महीनों बाद हुआ यह पहला स्टारशिप लॉन्च भी था। इस रॉकेट ने एक अनोखी 'हॉट स्टेजिंग' तकनीक अपनाई, जिसमें उसके ऊपरी हिस्से के इंजन अलग होने से पहले ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। इसमें 22 पेलोड भी थे, जिनमें 2 स्टारलिंक सैटेलाइट खासतौर पर शामिल थे। इन सैटेलाइट का काम धरती पर वापस लौटने से पहले हीट शील्ड टाइल्स की जांच करना था।
स्टारशिप ने परीक्षण पास किए
इंजन में कुछ तकनीकी दिक्कतें आईं और बूस्टर अपनी तय वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। इस वजह से वह धरती की तरफ तेजी से गिरता हुआ मेक्सिको की खाड़ी में जा गिरा। इसके बावजूद, शिप 39 ने वापसी और दबाव संबंधी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने इसकी सराहना करते हुए कहा, "शानदार पहले स्टारशिप V3 लॉन्च और लैंडिंग के लिए स्पेस-X टीम को बहुत-बहुत बधाई!"