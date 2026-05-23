स्पेस-X स्टारशिप V3 ने भरी ऐतिहासिक उड़ान, लेकिन बूस्टर हुआ क्रैश टेक्नोलॉजी May 23, 2026

स्पेस-X ने को टेक्सास से अपना स्टारशिप V3 लॉन्च कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह नए V3 मॉडल की पहली उड़ान थी और कई महीनों बाद हुआ यह पहला स्टारशिप लॉन्च भी था। इस रॉकेट ने एक अनोखी 'हॉट स्टेजिंग' तकनीक अपनाई, जिसमें उसके ऊपरी हिस्से के इंजन अलग होने से पहले ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। इसमें 22 पेलोड भी थे, जिनमें 2 स्टारलिंक सैटेलाइट खासतौर पर शामिल थे। इन सैटेलाइट का काम धरती पर वापस लौटने से पहले हीट शील्ड टाइल्स की जांच करना था।