स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट ने अंतरिक्ष में भेजे 27 स्टारलिंक सैटेलाइट

जिस बूस्टर का इस्तेमाल इस मिशन में हुआ वह पहले भी 16 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है। ये तो शानदार रीसाइक्लिंग है।

लॉन्च के बाद रॉकेट का पहला स्टेज 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' नाम के ड्रोन शिप पर आराम से उतर गया।

इस लॉन्चिंग के साथ ही पृथ्वी की कक्षा में अब 11,100 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट हो गए हैं।

स्पेस-X ने इस साल में अब तक 81 स्टारलिंक लॉन्चिंग की हैं, लेकिन कंपनी शायद पिछले साल का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी।