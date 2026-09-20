स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट ने अंतरिक्ष में भेजे 27 स्टारलिंक सैटेलाइट
टेक्नोलॉजी
स्पेस-X ने शनिवार रात कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके 27 नए स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं।
इस साल यह फाल्कन 9 रॉकेट की 107वीं लॉन्चिंग है। एलन मस्क की यह कंपनी पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट पहुंचाने के अपने मिशन के तहत ऐसा कर रही है।
लैंडिंग के बाद बूस्टर फिर से इस्तेमाल
जिस बूस्टर का इस्तेमाल इस मिशन में हुआ वह पहले भी 16 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है। ये तो शानदार रीसाइक्लिंग है।
लॉन्च के बाद रॉकेट का पहला स्टेज 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' नाम के ड्रोन शिप पर आराम से उतर गया।
इस लॉन्चिंग के साथ ही पृथ्वी की कक्षा में अब 11,100 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट हो गए हैं।
स्पेस-X ने इस साल में अब तक 81 स्टारलिंक लॉन्चिंग की हैं, लेकिन कंपनी शायद पिछले साल का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी।