स्पेस-X और एनवीडिया अंतरिक्ष में भेजेंगी शक्तिशाली AI सुपरकंप्यूटर

NVL72 सुपरकंप्यूटर 72 रुबिन GPU और 36 वेरा CPU से भरा है। साथ ही इसमें तेज रफ्तार और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एडवांस नेटवर्किंग हार्डवेयर भी मौजूद है।

एनवीडिया के वेरा CPU में 88 ओलंपस कोर लगे हैं और इसमें बेहद तेज मेमोरी भी है। इसका सीधा मतलब है कि ये पारंपरिक X86 CPU के मुकाबले किसी भी काम को 1.8 गुना ज्यादा तेजी से पूरा कर सकते हैं।

एलन मस्क ने यह भी संकेत दिया है कि 2028 में और भी बड़े अपग्रेड आएंगे, जो अंतरिक्ष मिशन को AI की मदद से ज्यादा स्मार्ट बनाने की उनकी मुहिम का अहम हिस्सा होंगे।