अग्निकुल की रीयूजेबल रॉकेट बनाने की योजना है (तस्वीर: एक्स/@Varun55484761)

अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल बनाएगी रीयूजेबल रॉकेट, योजना का किया खुलासा

क्या है खबर?

चेन्नई की अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने पूरी तरह से फिर से उपयोग में आने वाले (रीयूजेबल) रॉकेटों के निर्माण की योजना का खुलासा किया है। इससे वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान कर सकेगा। उसने सिडनी में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में यह घोषणा की और कहा कि उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके रॉकेट का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से नष्ट न हो या पीछे छूट न जाए।