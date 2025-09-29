इंस्टाग्राम कर रही भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, ऐप खोलते ही खिलेंगी रील्स

इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी भारत में सीमित यूजर्स के साथ रील्स-फर्स्ट अनुभव का परीक्षण कर रही है, जिससे ऐप खोलते ही यूजर सीधे रील्स पर पहुंचेंगे। स्टोरीज ऊपर दिखाई देंगी और डायरेक्ट मैसेज नेविगेशन बार में बस एक स्वाइप पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने नेविगेशन बार को नया रूप दिया है, ताकि रील्स और DM को ज्यादा महत्व दिया जा सके।

योजनाएं 3 अरब मासिक यूजर और नई योजनाएं मेटा ने हाल में बताया कि इंस्टाग्राम ने 3 अरब मासिक सक्रिय यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। फेसबुक और व्हाट्सऐप के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा ऐप बन गया है। भारत में इंस्टाग्राम के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इसकी लगभग सारी वृद्धि DM और रील्स से हुई है। आने वाले महीनों में कंपनी इन्हीं फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देगी।

टैब नया फॉलोइंग टैब और सेक्शन इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया फॉलोइंग टैब लाने की योजना बना रही है, जिससे लोग अपने पसंदीदा अकाउंट्स की पोस्ट आसानी से देख सकेंगे। इस टैब में 3 सेक्शन (ऑल, फ्रेंड्स और लेटेस्ट) होंगे। 'ऑल' में सभी अकाउंट्स के सुझाए गए पोस्ट और रील्स होंगे। 'फ्रेंड्स' में सिर्फ वे पोस्ट दिखेंगे जो यूजर को फॉलो करते हैं। 'लेटेस्ट'' में पोस्ट समय क्रम से दिखेंगे, ताकि सबसे नया कंटेंट पहले दिखाई दे सके।