दक्षिण कोरिया लॉन्च करेगा खुद का फ्री AI चैटबॉट, ChatGPT की नहीं पड़ेगी जरूरत

यह नया चैटबॉट पढाई से लेकर पैसों के प्रबंधन तक कई कामों में लोगों की मदद करेगा। इससे लोगों के महंगे सब्सक्रिप्शन के पैसे भी बच सकते हैं।

इसके साथ ही, दक्षिण कोरिया ने AI बेसिक एक्ट भी पारित कर दिया है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम बनाता है।

बता दें कि इस साल करीब 2.3 करोड़ कोरियाई ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में यह कदम सभी के लिए उपयोगी स्थानीय तकनीक तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।