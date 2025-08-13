OpenAI ने GPT-5 के लिए कौन-कौन से नए फीचर्स किए पेश?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने GPT-5 मॉडल के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने 13 अगस्त को बताया कि अब यूजर्स 3 (ऑटो, फास्ट और थिंकिंग) प्रतिक्रिया मोड में से चुन सकेंगे। थिंकिंग मोड में 3,000 मैसेज प्रति सप्ताह की सीमा तय की गई है। इस सीमा के बाद GPT-5 थिंकिंग मिनी का उपयोग किया जा सकेगा। GPT-5 की संदर्भ सीमा भी बढ़ाकर 1.96 लाख टोकन कर दी गई है।
फीचर
थिंकिंग मोड और बड़ी संदर्भ सीमा
ऑल्टमैन ने कहा कि अधिकांश लोग ऑटो मोड का उपयोग करेंगे, लेकिन अतिरिक्त नियंत्रण कुछ के लिए लाभदायक होगा। थिंकिंग मोड लंबी और जटिल बातचीत को संभालने में मदद करेगा। 1.96 लाख टोकन की नई सीमा के कारण अब यह लंबे दस्तावेज और चैट को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। उन्होंने बताया कि उपयोग पैटर्न के आधार पर भविष्य में इन सीमाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे यूजर्स को और बेहतर अनुभव मिल सकेगा।
अन्य फीचर
GPT-4o और अतिरिक्त मॉडल विकल्प
GPT-4o अब सभी पेड यूजर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल के रूप में उपलब्ध है। ChatGPT वेब सेटिंग्स में 'शो एडिशनल मॉडल' टॉगल से o3, 4.1 और GPT-5 थिंकिंग मिनी जैसे मॉडल जोड़े जा सकते हैं। GPT-4.5 केवल प्रो यूजर्स के लिए रहेगा, क्योंकि इसे अधिक GPU संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऑल्टमैन ने कहा कि अगर किसी मॉडल को हटाया जाएगा, तो यूजर्स को पहले ही सूचित किया जाएगा ताकि वे समय रहते बदलाव कर सकें।