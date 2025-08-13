OpenAI ने GPT-5 के लिए पेश किए नए फीचर्स

OpenAI ने GPT-5 के लिए कौन-कौन से नए फीचर्स किए पेश?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:02 pm Aug 13, 202503:02 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने GPT-5 मॉडल के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने 13 अगस्त को बताया कि अब यूजर्स 3 (ऑटो, फास्ट और थिंकिंग) प्रतिक्रिया मोड में से चुन सकेंगे। थिंकिंग मोड में 3,000 मैसेज प्रति सप्ताह की सीमा तय की गई है। इस सीमा के बाद GPT-5 थिंकिंग मिनी का उपयोग किया जा सकेगा। GPT-5 की संदर्भ सीमा भी बढ़ाकर 1.96 लाख टोकन कर दी गई है।