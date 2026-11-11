दिवाली पर स्मार्टफोन की बिक्री में 20 प्रतिशत तक गिरावट

दिवाली पर स्मार्टफोन की बिक्री में 20 प्रतिशत तक गिरावट, रियलमी को सबसे ज्यादा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:49 pm Nov 11, 202604:49 pm

क्या है खबर?

इस बार दिवाली के मौके पर मोबाइल फोन की दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही तो रही, लेकिन खरीदारी पिछले साल के मुकाबले कम हुई। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफलाइन बाजार में बिकने वाले स्मार्टफोन की संख्या 18-20 फीसदी तक घट गई। हालांकि, कुल बिक्री की कीमत में खास बदलाव नहीं आया। धनतेरस से दिवाली के अगले दिन तक ग्राहक दुकानों पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले के 7 दिनों में बिक्री 40 फीसदी कम रही।