दिग्गज कंपनियां कर रही AI की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिग्गज कंपनियाें के प्रमुख अब AI के तेज विकास पर ब्रेक लगाने की बात कह रहे हैं। इसमें एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई, OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन, XAI के एलन मस्क और गूगल डीपमाइंड के सह संस्थापक और अध्यक्ष डेमिस हसाबिस शामिल हैं।

उन्हें डर है कि इस जल्दबाजी से ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अमोदेई ने अपने लेख 'पेसिंग द फ्रंटियर' में खास तौर पर कहा है कि हालात बेकाबू होने से पहले AI की रफ्तार धीमी करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने बहुत जरूरी हैं।