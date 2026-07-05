भारत का पहला निजी राॅकेट विक्रम-1 जुलाई-अगस्त के बीच होगा लॉन्च टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को जल्द ही एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। देश का पहला निजी तौर पर बना ऑर्बिटल लॉन्चर स्काईरूट एयरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। इसे छोटे उपग्रहों (350 किलोग्राम तक) को कक्षा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन अंतरिक्ष तकनीक में भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।