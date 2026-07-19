स्काईरूट हर महीने एक रॉकेट लॉन्च की योजना बना रही है

विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट की हर महीने एक रॉकेट लॉन्च की योजना

क्या है खबर?

भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च के साथ इतिहास रचने के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस अब आगे की ओर देख रही है। सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पवन कुमार चंदना ने कहा कि कंपनी का अगला लक्ष्य एक भरोसेमंद कमर्शियल लॉन्च बिजनेस बनाना है और उनकी महत्वाकांक्षा है कि भविष्य में हर महीने एक रॉकेट लॉन्च किया जाए। इसके साथ ही अपने हाल ही में शुरू हुए इन्फिनिटी कैंपस में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना है।