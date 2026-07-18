पवन चंदना और नागा भरत ने मिलकर स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना की थी

कौन हैं पवन चंदना और नागा भरत, जिन्होंने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा इतिहास?

क्या है खबर?

स्काईरूट एयरोस्पेस ने शनिवार (18 जुलाई) को श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला निजी निर्मित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर इतिहास रच दिया। यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनी की बड़ी छलांग है। इस उपलब्धि के पीछे कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पवन कुमार चंदना और उनके दोस्त और नागा भरत डाका की मेहनत है। आइए जानते हैं चंदना और डाका इस मुकाम तक कैसे पहुंचे।