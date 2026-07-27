स्काईरूट CEO ने ऑर्बिटल डाटा सेंटर को बताया AI के लिए सबसे सस्ता विकल्प

चंदाना ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग कंपनियों को सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल कंप्यूटिंग के लिए पृथ्वी से बाहर विकल्प तलाशने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कंप्यूटिंग की सबसे कम लागत अंतरिक्ष में ही होगी।"

स्पेस-X, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़े नाम अभी से ऑर्बिटल डाटा सेंटर पर काम कर रहे हैं। इनके शुरुआती प्रोटोटाइप अगले 2 या 3 सालों में लॉन्च हो सकते हैं और अगर, सब कुछ ठीक रहा तो इनका बड़े पैमाने पर उपयोग भी फिर दूर नहीं होगा।