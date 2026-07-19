स्काईरूट के विक्रम-1 ने महज 15 मिनट में आर्बिट में पहुंचाए ग्राहकों के सैटेलाइट

इस कामयाबी के बाद, स्काईरूट अब ऐसे ग्राहकों के लिए अंतरिक्ष में सैटलाइट लॉन्च करेगा, जिन्हें धरती का अवलोकन, संचार या शोध से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अंतरिक्ष तक पहुंचने की जरूरत है।

कंपनी विक्रम-II पर भी काम कर रही है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट दोगुना भार ले जाने की क्षमता रखता है। कंपनी का मकसद है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाजार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करे और दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी जगह बनाए।