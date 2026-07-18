भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 अंतरिक्ष में रचेगा इतिहास

विक्रम-1 कई शानदार तकनीकों से लैस है। इसे पूरी तरह कार्बन कंपोजिट ढांचे से बनाया गया है। इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स भी हैं और इसके इंजन 3D प्रिंटिंग तकनीक से अपने देश में ही तैयार किए गए हैं।

यह रॉकेट अंतरिक्ष में 350 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। साथ ही, यह कई दूसरी कंपनियों के पेलोड्स का भी परीक्षण करेगा।

विक्रम-1 अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ से लिखा 'वंदे मातरम' संदेश वाला पोस्टकार्ड भी ले जा रहा है। इसके अलावा, 'कॉस्मिक ब्लूम' नाम की एक कलाकृति भी इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजी जाएगी।