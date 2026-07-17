क्या वंदे मातरम के अपमान पर अब जेल होगी? जानिए संसद का नया विधेयक

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 को 23 दिसंबर, 1971 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान रोकना है।

यह कानून राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा), भारत के संविधान और राष्ट्रगान (जन गण मन) के अपमान को रोकने के लिए बनाया गया था।

कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करना और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

कानून के उल्लंघन अपमान पर अधिकतम 3 साल की जेल और जुर्माना है।