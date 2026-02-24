गुरुग्राम में अब होगी ड्रोन और AI रोबोट से डिलीवरी, इस कंपनी ने की शुरुआत

स्काई एयर ने गुरुग्राम में शुरू की ऑटोनॉमस ड्रोन और AI रोबोट डिलीवरी सेवा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:05 am Feb 24, 202610:05 am

क्या है खबर?

भारत की ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने गुरूग्राम में देश की पहली एंड-टू-एंड ऑटोनॉमस ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोबोट डोरस्टेप डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। इस सिस्टम में हवाई ड्रोन और जमीन पर चलने वाले AI रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने इसे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रदर्शित किया था। सबसे खास बात यह है कि पूरी डिलीवरी प्रक्रिया बिना किसी इंसानी दखल के पूरी की जाती है।