भारत में बिना मास्क और CT स्कैन के SGRT से कैंसर के मरीज का किया इलाज टेक्नोलॉजी Jun 01, 2026

सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने भारत में पहली बार एडेप्टिव सरफेस-गाइडेड रेडियोथेरेपी (SGRT) तकनीक का सफल इस्तेमाल किया है।

इस नई तकनीक से इलाज के लिए मरीजों को न तो कोई मास्क लगाना पड़ता है और न ही पहले से कोई CT स्कैन कराना होता है। इससे कैंसर का इलाज अब और भी सटीक होने के साथ-साथ मरीजों के लिए ज्यादा आरामदायक बन गया है। इस खास तकनीक का पहली बार इस्तेमाल 50 साल के एक ऐसे मरीज पर किया गया, जो मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे।