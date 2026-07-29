AI ने बदला पढ़ने का तरीका, अब किताबें खुद देंगी जवाब

ऑडिबल और किंडल ने भी ऐसी ही सुविधाएं पेश की हैं। ऑडिबल का 'आस्क ए क्वेश्चन' फीचर आपको ऑडियो बुक सुनते समय ही उससे सवाल पूछने का मौका देता है, जबकि किंडल का 'आस्क दिस बुक' फीचर पाठकों के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है, लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं है।

कुछ लेखकों को कॉपीराइट और उनकी सही कमाई को लेकर चिंता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिनाई डॉट AI ने एक 'AI राइट्स' सिस्टम तैयार किया है।

इसका मकसद यह पक्का करना है कि लेखकों को उनकी किताब के इस्तेमाल के बदले सही मुआवजा मिले।