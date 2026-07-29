AI ने बदला पढ़ने का तरीका, अब किताबें खुद देंगी जवाब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स से पढ़ने का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा संवादात्मक और मजेदार हो गया है।
सिनाई डॉट AI जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी ई-बुक्स या ऑडियो बुक्स से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालों के जवाब आपको सीधे किताब से ही मिल जाते हैं।
इससे आपको किरदारों के इरादों को समझने या किसी मुश्किल विषय की जानकारी लेने के लिए कहीं और खोजने की जरूरत नहीं पड़ती।
सवाल-जवाब की जोड़ी सुविधा
ऑडिबल और किंडल ने भी ऐसी ही सुविधाएं पेश की हैं। ऑडिबल का 'आस्क ए क्वेश्चन' फीचर आपको ऑडियो बुक सुनते समय ही उससे सवाल पूछने का मौका देता है, जबकि किंडल का 'आस्क दिस बुक' फीचर पाठकों के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है, लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं है।
कुछ लेखकों को कॉपीराइट और उनकी सही कमाई को लेकर चिंता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिनाई डॉट AI ने एक 'AI राइट्स' सिस्टम तैयार किया है।
इसका मकसद यह पक्का करना है कि लेखकों को उनकी किताब के इस्तेमाल के बदले सही मुआवजा मिले।