सिग्नल ने iOS यूजर्स के लिए लॉन्च किया बैकअप फीचर 

सिग्नल ने iOS यूजर्स के लिए सिक्योर बैकअप फीचर लॉन्च किया है, जिससे फोन खो जाने या खराब होने पर भी मैसेज आसानी से वापस लाए जा सकते हैं। इस फीचर के फ्री वर्जन में 100MB तक के टेक्स्ट मैसेज, और पिछले 45 दिनों की फोटो, वीडियो, GIF और फाइलें स्टोर की जा सकती हैं। यह फीचर पहले एंड्रॉयड पर आया था और अब आईफोन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया है।

प्लान फ्री और पेड दोनों तरह के प्लान उपलब्ध सिग्नल इस फीचर का एक पेड वर्जन भी दे रहा है, जिसकी कीमत 1.99 डॉलर (करीब 180 रुपये) प्रति महीना है। इसमें यूज़र्स अपने सभी टेक्स्ट मैसेज का पूरा बैकअप ले सकते हैं, साथ ही 45 दिनों के बाद भी 100GB तक की मीडिया फाइलें स्टोर कर सकते हैं। इसके सभी बैकअप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं। बैकअप तक पहुंचने के लिए यूजर को 64 कैरेक्टर वाला रिकवरी कोड सुरक्षित रखना होता है।

तरीका बैकअप कैसे चालू करें? सिक्योर बैकअप चालू करने के लिए सिग्नल की सेटिंग्स में जाएं और बैकअप वाला विकल्प चुनें। इसके बाद 'सेटअप' पर टैप करें और बैकअप ऑन कर दें। ऐप एक रिकवरी की देगा, जिसे लिखकर सुरक्षित रखना जरूरी है। इस की को कन्फर्म करने के बाद यूजर फ्री या पेड प्लान में से किसी एक को चुन सकता है। इसके बाद सिग्नल अपने आप आपके मैसेज और मीडिया को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना शुरू कर देगा।