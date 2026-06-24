OpenAI में काम करने वाले श्यामल आनंदकट अब भारत में करेंगे सुपर AI का विस्तार टेक्नोलॉजी Jun 24, 2026

OpenAI में करीब 4 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बेहतर बनाने में लगाने वाले श्यामल आनंदकट अब एक बड़े मकसद के साथ भारत लौट आए हैं।

उनका लक्ष्य सुपरइंटेलिजेंट AI को सभी के लिए उपयोगी और आसानी से उपलब्ध कराना है। वे पहले से ही देशभर के शोधकर्ताओं और व्यापारिक नेताओं से संपर्क साध रहे हैं।

उनका मानना है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस हमें ऐसे साहसी संस्थानों की जरूरत है, जो दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ सकें। महत्वाकांक्षी नवाचार के लिए वे इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर मानते हैं।