अमेरिका में AI पर अविश्वास के लिए ट्रंप के पूर्व AI सलाहकार ने बताई यह वजह टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सलाहकार का पद छोड़ने वाले श्रीराम कृष्णन मानते हैं कि कई अमेरिकी AI पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि दुनिया खत्म होने जैसे बड़े खतरों की डरावनी चेतावनियों ने AI के चिकित्सा के क्षेत्र में हुई बड़ी खोज जैसे असली फायदों को दबा दिया है। इसी वजह से लोग इस तकनीक को लेकर डरने लगे हैं।