डार्क वेब पर 2 हैकर्स ग्रुपों के बीच विवाद खुलकर आया सामने

इस पूरे मामले की शुरुआत ओरेकल के ई-बिजनेस सूट में मिली एक जीरो-डे खामी से हुई। शाइनीहंटर्स ने इस खामी को सबसे पहले खोजा था, लेकिन क्लॉप ने कथित तौर पर इसका इस्तेमाल 100 से ज्यादा कंपनियों का डाटा चुराने के लिए किया।

इसके बाद मामला गरमा गया। क्लॉप ने शाइनीहंटर्स की पहचान उजागर करने की धमकी दी, जबकि उसने क्लॉप के अंदरूनी कामकाज का ब्योरा सामने लाने की धमकी दी।

यह पूरा मामला याद दिलाता है कि हैकर्स भी आपसी दुश्मनी से अछूते नहीं हैं और यह भी दिखाता है कि अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना कितना जरूरी होता है।