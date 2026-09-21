डार्क वेब पर 2 हैकर्स ग्रुपों के बीच विवाद खुलकर आया सामने
2 बड़े साइबर क्राइम ग्रुप शाइनीहंटर्स और क्लॉप खुलेआम झगड़ रहे हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब शाइनीहंटर्स ने क्लॉप की डार्क वेबसाइट हैक कर ली और उस पर 'डोमेन सीज्ड बाय शाइनीहंटर्स' का मैसेज छोड़ दिया। हैकिंग की दुनिया में इस तरह का सार्वजनिक टकराव काफी असामान्य होता है। 2 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, यह टकराव असली लग रहा है।
ओरेकल ई-बिजनेस की खामी से शुरू हुआ विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत ओरेकल के ई-बिजनेस सूट में मिली एक जीरो-डे खामी से हुई। शाइनीहंटर्स ने इस खामी को सबसे पहले खोजा था, लेकिन क्लॉप ने कथित तौर पर इसका इस्तेमाल 100 से ज्यादा कंपनियों का डाटा चुराने के लिए किया।
इसके बाद मामला गरमा गया। क्लॉप ने शाइनीहंटर्स की पहचान उजागर करने की धमकी दी, जबकि उसने क्लॉप के अंदरूनी कामकाज का ब्योरा सामने लाने की धमकी दी।
यह पूरा मामला याद दिलाता है कि हैकर्स भी आपसी दुश्मनी से अछूते नहीं हैं और यह भी दिखाता है कि अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना कितना जरूरी होता है।