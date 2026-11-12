OpenAI के 3 बड़े अधिकारी फर्जी वीडियो कॉल में फंसे

OpenAI के 3 बड़े अधिकारी फर्जी वीडियो कॉल में फंसे, रूसी प्रैंकस्टर्स ने बनाया बेवकूफ

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:06 am Nov 12, 202611:06 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के 3 वरिष्ठ अधिकारी एक फर्जी वीडियो बैठक का शिकार हो गए हैं। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के 2 चर्चित प्रैंकस्टर्स ने खुद को यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा का प्रमुख रुस्तम उमरोव बताकर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया। करीब 17 मिनट तक चली इस बैठक में अधिकारियों को लगा कि वे यूक्रेन के एक वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। बातचीत का वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है।