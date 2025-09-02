सेमीकॉन इंडिया 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने पहले स्वदेशी 32-बिट माइक्रोचिप विक्रम का किया अनावरण

सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (2 सितंबर) भारत के पहले स्वदेशी 32-बिट माइक्रोचिप विक्रम का अनावरण किया है। इस अवसर पर केंद्रीय IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को विक्रम प्रोसेसर और परीक्षण चिप्स सौंपे। यह प्रोसेसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। इसकी तैनाती अंतरिक्ष लॉन्च व्हीकल के चुनौतीपूर्ण वातावरण में की जाएगी, जो भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

खासियत विक्रम प्रोसेसर की खासियतें विक्रम प्रोसेसर पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया 32-बिट माइक्रोचिप है। इसे अंतरिक्ष यान में उपयोग के लिए परीक्षण और मंजूरी मिल चुकी है। इसकी डिजाइन और निर्माण भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। इस परियोजना के साथ ही चिप्स टू स्टार्टअप पहल के तहत छात्रों द्वारा बनाए गए 28 चिप्स को भी मोहाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में निर्मित और पैक किया गया है, जो देश के युवाओं की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है।

विश्वास मंत्री ने जताई वैश्विक विश्वास की बात इस मौके पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत ने 4 साल से भी कम समय में वैश्विक विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री तेजी से बनाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतिगत अस्थिरता के दौर में भारत स्थिरता और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। उनकी अपील थी कि निवेश और भरोसे के लिए भारत सबसे उपयुक्त स्थान है।