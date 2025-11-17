माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफिक्स कंपोनेंट्स में खामी को लेकर हाई-अलर्ट जारी किया गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफिक्स कंपोनेंट्स में आई सुरक्षा खामी, सरकार ने यूजर्स को चेताया

क्या है खबर?

भारत की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स कंपोनेंट्स (GDI+) को प्रभावित करने वाली खामी को लेकर एक हाई-अलर्ट जारी किया है। CVE-2025-60724 के रूप में ट्रैक की गई यह खामी विंडोज 10, विंडोज 11, 2008 से 2025 तक के विंडोज सर्वर वर्जन, मैक और एंड्रॉयड पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सहित विंडोज के कई वर्जन को प्रभावित करती है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इससे साइबर अपराधियों को सिस्टम हैक करने की खुली छूट मिल जाती है।