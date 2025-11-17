कौन है किसी की स्नैपचैट बेस्ट फ्रेंड्स सूची में सबसे ऊपर? ऐसे लगाएं पता 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट किसी और की बेस्ट फ्रेंड्स सूची को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाता है। यह प्लेटफॉर्म आपके सबसे अच्छे दोस्तों को चैट और सेंड टू स्क्रीन दोनों में सबसे ऊपर दिखाता है, जिससे आपकी पसंदीदा बातचीत को बनाए रखना बेहद आसान हो जाता है और यह सूची निजी रहती है। कई यूजर यह जानना चाहते हैं कि उनका दोस्त किसके साथ सबसे अधिक चैट और स्नैप करता है। आइए इससे जानने के तरीके जानते हैं।

#1 'फाइंड फ्रेंड्स' सेक्शन का उपयोग स्नैपचैट खोलें और प्रोफाइल आइकन पर टैप करने के बाद 'ऐड फ्रेंड्स' पर जाएं। 'फाइंड फ्रेंड्स' सूची में आपको अपने कॉन्टैक्ट्स या म्यूचुअल फ्रेंड के आधार पर लोगों के सुझाव दिखाई देंगे। इससे किसी की आधिकारिक बेस्ट फ्रेंड्स की सूची का पता नहीं चलता, लेकिन यह उन यूजर्स को उजागर कर सकता है, जिनके साथ वे अक्सर चैट करते हैं। सुझावों को स्क्रॉल करने पर बार-बार आने वाले नाम उनके साथ ज्यादा स्नैप करने का संकेत है।

#2 फैमिली सेंटर के जरिए निगरानी स्नैपचैट का फैमिली सेंटर माता-पिता या अभिभावकों को नाबालिग के अकाउंट की निगरानी करने की सुविधा देता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे के अकाउंट में आप उसके दोस्तों की सूची और सबसे ज्यादा जुड़े रहने वाले यूजर्स देख सकते हैं। इसके लिए प्रोफाइल से सेटिंग्स और फिर प्राइवेसी कंट्रोल के बाद फैमिली सेंटर पर टैप कर बच्चे के अकाउंट पर इनवाइट भेजें। स्वीकार किए जाने के बाद आपको उसकी फ्रेंड लिस्ट देखने की सुविधा मिल जाती है।