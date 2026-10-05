अंटार्कटिका में बर्फ बढ़ने को वैज्ञानिकों ने बताया थोड़े समय की राहत

2021 से 2023 के बीच अंटार्कटिका में बर्फ की जो बढ़ोतरी देखी गई, उसकी मुख्य वजह बहुत ज्यादा और असामान्य बर्फबारी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कुछ खास और दुर्लभ मौसमी पैटर्न की वजह से हुआ।

गर्म होते समुद्रों से आई अतिरिक्त नमी ने भी इस बर्फबारी को बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि महाद्वीप अब ठीक हो रहा है, विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि यह बस थोड़े समय के लिए मिली एक राहत थी, कोई स्थायी बदलाव नहीं।