अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स का 15 लाख साल पुराना राज खुला टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद वैज्ञानिकों ने आखिर इस राज का पता लगा लिया है कि अंटार्कटिका का 'ब्लड फॉल्स' इतना लाल क्यों दिखाई देता है।

दरअसल, टेलर ग्लेशियर के नीचे 15 लाख सालों से जमा लोहे से भरपूर खारा पानी, जब बर्फ के नीचे दबाव बदलता है तो छिपे हुए रास्तों से ऊपर की ओर धकेला जाता है।

जब यह पुराना खारा पानी हवा के संपर्क में आता है तो यह रासायनिक क्रिया करता है और इसका रंग गहरा लाल हो जाता है।