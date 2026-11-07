लैब में बने ब्रेन ऑर्गेनोइड्स ने ब्रेल अक्षरों की पहचान में दिखाई सटीकता

हर ऑर्गेनॉइड में लगभग 10,000 न्यूरॉन थे। इन्हें एक ऐसे सेंसर से जोड़ा गया था, जो ब्रेल पैटर्न को उन संकेतों में बदलता था, जिन्हें ये मिनी-ब्रेन आसानी से समझ सकें।

3 ऑर्गेनॉइड्स का एक साथ इस्तेमाल करने से सटीकता 61 फीसदी से बढ़कर 83 फीसदी तक पहुंच गई। यह प्रयोग भविष्य में बायोहाइब्रिड कंप्यूटिंग के कई नए ऐप का आधार बन सकता है।

इससे जैविक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एक साथ मिलकर काम करने के बिल्कुल नए रास्ते खुलेंगे। यह बायोलॉजी और AI को एक साथ लाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे वास्तविक दुनिया में बड़े बदलाव आ सकते हैं।