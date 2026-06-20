वैज्ञानिकों ने बनाया वैक्विटा के कंकाल का डिजिटल मॉडल

सबके लिए शोध करना हुआ आसान

टीम ने अस्पताल के जैसी CT स्कैन तकनीक और फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके इसका एक बेहद सटीक 3D मॉडल बनाया है, जो अब इंटरनेट पर सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध है।

फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के शोधकर्ता और इस अध्ययन के मुख्य लेखक जेमी नॉब का कहना है कि इस तरह का ओपन-एक्सेस डाटा दुनियाभर में संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। इससे ज्यादा लोगों को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि वैक्विटा को बचाना कितना जरूरी है।