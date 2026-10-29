वैज्ञानिकों ने बनाया सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D नक्शा

वैज्ञानिकों ने बनाया सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D नक्शा, सौर विस्फोटों को समझना होगा आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:03 pm Oct 29, 202604:03 pm

क्या है खबर?

वैज्ञानिकों ने सूर्य के बाहरी हिस्से में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का पहली बार 3D नक्शा तैयार किया है। इसके लिए पहले से उपलब्ध दूरबीनों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस खोज से सूर्य पर होने वाले शक्तिशाली विस्फोटों को समझने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही, अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक भी बेहतर हो सकती है। इस शोध के नतीजे 28 अक्टूबर, 2026 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुए।