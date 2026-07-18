वैज्ञानिकों ने साइबोर्ग कॉकरोच के लिए बनाया डाइविंग सूट
सिंगापुर और जापान के वैज्ञानिकों ने साइबोर्ग कॉकरोच के लिए छोटे डाइविंग सूट बनाए हैं। इन सूट्स की मदद से ये कॉकरोच पानी के अंदर 3 घंटे तक आसानी से रह सकते हैं।
इन हाई-टेक कीड़ों को छोटे ऑक्सीजन जनरेटर से हवा मिलती है, जो सीधे उनके सांस लेने वाले छिद्रों से जुड़े होते हैं। इसी वजह से ये कीड़े अब पानी से भरी या कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी काम कर सकते हैं।
इससे बायोहाइब्रिड कीड़ों (असली कीड़े जिन पर रिमोट से कंट्रोल किया जा सके) के लिए नए-नए इस्तेमाल के दरवाजे खुल गए हैं।
पानी के अंदर चलना हुआ आसान
इस सूट में एक वाटरप्रूफ खोल, 3D-प्रिंटेड ऑक्सीजन चैंबर और सिलिकॉन की ट्यूबें लगी हैं। ये ट्यूबें एक साधारण रासायनिक अभिक्रिया से हवा बनाती और पहुंचाती हैं, जिससे किसी भारी ऑक्सीजन टैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। परीक्षणों के दौरान देखा गया कि ये कॉकरोच पानी के अंदर भी आसानी से चल-फिर सकते थे।
प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर हिरोटाका सातो ने बताया कि इसका मतलब है कि ये कॉकरोच अब बचाव अभियानों में या आपदाग्रस्त इलाकों की जांच में बहुत काम आ सकते हैं।
अब आगे की योजना है कि इन सूट्स को और भी मजबूत बनाया जाए और दूसरे तरह के कीड़ों पर भी इनका इस्तेमाल किया जाए। यह रिसर्च हाल ही में 'नेचर कम्युनिकेशंस' नाम के जर्नल में छपी है।