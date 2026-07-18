वैज्ञानिकों ने साइबोर्ग कॉकरोच के लिए बनाया डाइविंग सूट

इस सूट में एक वाटरप्रूफ खोल, 3D-प्रिंटेड ऑक्सीजन चैंबर और सिलिकॉन की ट्यूबें लगी हैं। ये ट्यूबें एक साधारण रासायनिक अभिक्रिया से हवा बनाती और पहुंचाती हैं, जिससे किसी भारी ऑक्सीजन टैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। परीक्षणों के दौरान देखा गया कि ये कॉकरोच पानी के अंदर भी आसानी से चल-फिर सकते थे।

प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर हिरोटाका सातो ने बताया कि इसका मतलब है कि ये कॉकरोच अब बचाव अभियानों में या आपदाग्रस्त इलाकों की जांच में बहुत काम आ सकते हैं।

अब आगे की योजना है कि इन सूट्स को और भी मजबूत बनाया जाए और दूसरे तरह के कीड़ों पर भी इनका इस्तेमाल किया जाए। यह रिसर्च हाल ही में 'नेचर कम्युनिकेशंस' नाम के जर्नल में छपी है।