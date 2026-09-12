अंटार्कटिका के ग्लेशियर को तेजी से खिसका रहा पिघला पानी

दिसंबर, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान शोधकर्ताओं ने इन बदलावों पर नजर रखने के लिए ग्लेशियर में गहराई तक खुदाई की।

उनके लगाए उपकरण ने देखा कि जब बहुत ज्यादा बर्फ पिघल रही थी और बारिश हो रही थी, खासकर जनवरी की एक तेज बारिश के बाद तो बर्फ की गति में अचानक काफी उछाल आया।

इसका सीधा मतलब है कि जैसे-जैसे अंटार्कटिका का तापमान बढ़ रहा है और मौसम की घटनाएं और तेज हो रही हैं, सतह पर जमा पिघला हुआ पानी ग्लेशियरों को और भी रफ्तार दे सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन के असर से अंटार्कटिका के ग्लेशियरों की गति में और भी तेजी आ सकती है।