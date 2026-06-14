वैज्ञानिकों ने ग्रहों को बनाने वाले AGNs का लगाया पता 

कंप्यूटर सिमुलेशन से लगाया पता

कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से टीम ने यह भी पता लगाया है कि AGN की डिस्क में मौजूद धूल के कण आपस में जुड़कर और बढ़ते हुए विशाल 'डस्ट जायंट्स' का रूप ले सकते हैं। इनमें से कुछ ग्रह तो बृहस्पति (ज्यूपिटर) से भी बड़े हो सकते हैं। ये ग्रह अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ ब्लैक होल से दूर खिसकते चले जाते हैं।

शोधकर्ता भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि AGN डिस्क में नए तारों के चारों ओर की डिस्क के मुकाबले कहीं ज्यादा गैस मौजूद होती है।

यही वजह है कि यहां ग्रहों का बनना ज्यादा आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य के शोध में इन छिपी हुई दुनियाओं को खोजने के लिए 'ग्रैविटेशनल लेंसिंग' तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।