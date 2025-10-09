वैज्ञानिकों को धूमकेतु 3I/एटलस पर मिले पानी के संकेत (तस्वीर: नासा)

वैज्ञानिकों को इस धूमकेतु पर मिले पानी के संकेत, नासा और ESA ने की पुष्टि

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Oct 09, 202512:25 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में धूमकेतु 3I/एटलस पर पानी के निशान पाए हैं, जिसकी पुष्टि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने की है। यह धूमकेतु किसी दूसरे तारामंडल से आया है और हमारे सौरमंडल में पाया जाने वाला तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस खोज से यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड में जीवन के तत्व कैसे एक तारामंडल से दूसरे तक पहुंचते हैं।