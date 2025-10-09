डिस्कॉर्ड के 70,000 यूजर्स का डाटा हो सकता है लीक
क्या है खबर?
ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड ने एक डाटा लीक की पुष्टि की है, जिसमें करीब 70,000 यूजर्स की सरकारी पहचान पत्र की तस्वीरें सार्वजनिक हो सकती हैं। कंपनी ने बताया कि यह घटना उसके खुद के सिस्टम में नहीं, बल्कि एक बाहरी ग्राहक सेवा प्रदाता से जुड़ी है। यह डाटा आयु सत्यापन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया था। डिस्कॉर्ड ने कहा कि प्रभावित यूजर्स से संपर्क किया जा चुका है और जांच जारी है।
वसूली
डाटा लीक पर जबरन वसूली की कोशिश
vx-underground नाम के समूह ने दावा किया है कि उसके पास डिस्कॉर्ड का 1.5 टेराबाइट डाटा है, जिसमें 21 लाख से अधिक तस्वीरें शामिल हैं। समूह ने कंपनी से भुगतान की मांग की है। डिस्कॉर्ड की प्रवक्ता नु वेक्सलर ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि यह सिर्फ धमकाने और पैसा वसूलने का प्रयास है। उन्होंने साफ किया कि कंपनी ऐसे अपराधियों को कोई इनाम या रकम नहीं देगी।
सुरक्षित
कंपनी ने सिस्टम किया सुरक्षित
डिस्कॉर्ड ने कहा कि उसने प्रभावित सिस्टम को सुरक्षित कर लिया है और उस विक्रेता के साथ काम बंद कर दिया है, जो डाटा लीक के लिए जिम्मेदार था। कंपनी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस घटना में नाम, ईमेल, क्रेडिट कार्ड के अंतिम 4 अंक और IP एड्रेस जैसी जानकारी भी प्रभावित हो सकती है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स के डाटा की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है।