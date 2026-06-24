केरलम में दिखी टाइगर मॉथ की नई प्रजाति, खतरे में यह अनोखा जीव

वैज्ञानिकों ने की संरक्षण के लिए अपील

शोधकर्ताओं को चिंता है कि आवासों के खत्म होने से 'अंतराम' प्रजाति पर खतरा मंडरा सकता है, खासकर तब, जब हम इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते।

वैज्ञानिकों को अभी तक इसका जीवन चक्र या यह किन पौधों पर निर्भर करता है, इसकी जानकारी नहीं है। मॉथ महत्वपूर्ण परागणकर्ता होते हैं और दूसरे जीवों के लिए भोजन भी बनते हैं।

इनकी रक्षा करने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। टीम इन दुर्लभ प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए जल्द से जल्द संरक्षण के कदम उठाने की अपील कर रही है। पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।