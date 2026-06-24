केरलम में दिखी टाइगर मॉथ की नई प्रजाति, खतरे में यह अनोखा जीव
केरलम के इडुक्की जिले में वैज्ञानिकों ने टाइगर मॉथ की एक बिल्कुल नई प्रजाति 'अंतराम इडुक्की' खोजी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमों और लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के एक पूर्व वरिष्ठ संग्रहाध्यक्ष ने मिलकर यह खोज की है, जिसे बाद में एक वैज्ञानिक जर्नल में भी प्रकाशित किया गया।
इस खोज की खास बात यह है कि 'अंतराम' नाम का अर्थ संस्कृत में 'अंतर' या 'बदलाव' होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अभी तक यह मॉथ सिर्फ इसी एक इलाके में देखा गया है।
वैज्ञानिकों ने की संरक्षण के लिए अपील
शोधकर्ताओं को चिंता है कि आवासों के खत्म होने से 'अंतराम' प्रजाति पर खतरा मंडरा सकता है, खासकर तब, जब हम इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते।
वैज्ञानिकों को अभी तक इसका जीवन चक्र या यह किन पौधों पर निर्भर करता है, इसकी जानकारी नहीं है। मॉथ महत्वपूर्ण परागणकर्ता होते हैं और दूसरे जीवों के लिए भोजन भी बनते हैं।
इनकी रक्षा करने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। टीम इन दुर्लभ प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए जल्द से जल्द संरक्षण के कदम उठाने की अपील कर रही है। पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।