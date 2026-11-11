वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में खोजे इंसानों से अछूते 2 मूंगा द्वीप

प्रशांत महासागर के दूरदराज के मार्शल आइलैंड्स में वैज्ञानिकों को 2 ऐसे मूंगा द्वीप (कोरल एटोल) मिले हैं, जिन पर इंसानों का बहुत कम असर हुआ है। इन द्वीपों का नाम बिकार और बोकाक है।

वैज्ञानिकों ने इन द्वीपों को केवल मार्शल आइलैंड्स का नहीं, बल्कि पूरी धरती का खजाना बताया है। उनका कहना है कि ये यूटिरिक एटोल समुदाय की तरफ से मिला एक अनमोल तोहफा हैं क्योंकि इस समुदाय ने सदियों से इन नाजुक समुद्री जीवों वाले इलाकों की पूरी लगन से हिफाजत की है।

समुद्री इकोलॉजिस्ट एलन फ्रीडलैंडर का कहना है कि ये दुनिया की उन आखिरी जगहों में से हैं, जहां अभी तक इंसानों की छेड़छाड़ न के बराबर हुई है।