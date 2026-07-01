वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे खोजी बड़ी स्लैब, भूकंप-ज्वालामुखी से है संबंध

स्लैब की हलचल का ज्वालामुखी से संबंध

वैज्ञानिकों ने पाया है कि याकुतत स्लैब जितना पहले सोचा गया था, उससे कहीं अधिक उत्तर अमेरिका के नीचे फैला है और यह डेनाली फॉल्ट से भी नीचे तक पहुंचता है।

ये सूक्ष्म भूकंप इस बात का संकेत देते हैं कि जमीन के नीचे कहां-कहां तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा, शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्लैब की हलचल, जो अन्य टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ मिलकर होती है, उसने करीब 10 लाख साल पहले अलास्का के ज्वालामुखी क्षेत्रों के निर्माण में योगदान दिया होगा। यह मामला केवल भूकंप से नहीं, बल्कि ज्वालामुखियों से भी गहरा संबंध रखता है।