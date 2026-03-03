वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की नकल करने वाला AI मॉडल बनाया है

वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की नकल करने वाला AI मॉडल बनाया, बंदर के न्यूरॉन्स की ली मदद

क्या है खबर?

शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क की दृश्य प्रणाली की नकल कर एक अत्यंत कुशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल विकसित किया है, जो इस बात का संकेत देता है कि जीवित मस्तिष्क कम ऊर्जा से इतना अधिक कार्य कैसे कर पाते हैं। यह अभूतपूर्व शोध 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। टीम ने 6 करोड़ वेरिएबल वाले एक मॉडल से शुरुआत की, लेकिन इसे मात्र 10,000 वेरिएबल के साथ लगभग समान प्रदर्शन करने वाले वर्जन में कंप्रेस करने में सफल रही।