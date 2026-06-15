गहरे समुद्र में कैद हुए वीडियो ने खोला गोब्लिन शार्क का राज
वैज्ञानिकों ने आखिरकार जंगली गोब्लिन शार्क के पहले पीयर-रिव्यूड वीडियो की पुष्टि कर दी है। यह बहुत ही दुर्लभ नजारा मध्य प्रशांत महासागर के जारविस आइलैंड के पास 2019 में दिखा था।
तब एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) समुद्री पहाड़ की पड़ताल कर रहा था, उसी दौरान उसने इस रहस्यमयी शार्क को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
यह शार्क समुद्र की लगभग 1.2 किलोमीटर की गहराई में नजर आई और कुछ देर बाद अंधेरे में ओझल हो गई।
पुराने फुटेज से मिला संकेत
यह फुटेज पहले तो पुराने रिकॉर्ड्स में ही पड़ा रहा, लेकिन अब इसे एक बड़ी खोज माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि गोब्लिन शार्क का रिहायशी इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।
ये शार्क दरअसल 'लिविंग फॉसिल' हैं, जिनकी वंशावली लगभग 12.5 करोड़ साल पुरानी है। ये अपने लंबे थूथन का इस्तेमाल करके घने अंधेरे में भी शिकार का पता लगा लेते हैं।
यह नई खोज इस बात पर जोर देती है कि समुद्री पहाड़ और गहरी खाइयां इन दुर्लभ जीवों के लिए कितने अहम हैं। इन जानकारियों से वैज्ञानिकों को इनके जीवन और प्राकृतिक आवास के बारे में और भी बातें जानने को मिल रही हैं।