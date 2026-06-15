गहरे समुद्र में कैद हुए वीडियो ने खोला गोब्लिन शार्क का राज

पुराने फुटेज से मिला संकेत

यह फुटेज पहले तो पुराने रिकॉर्ड्स में ही पड़ा रहा, लेकिन अब इसे एक बड़ी खोज माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि गोब्लिन शार्क का रिहायशी इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।

ये शार्क दरअसल 'लिविंग फॉसिल' हैं, जिनकी वंशावली लगभग 12.5 करोड़ साल पुरानी है। ये अपने लंबे थूथन का इस्तेमाल करके घने अंधेरे में भी शिकार का पता लगा लेते हैं।

यह नई खोज इस बात पर जोर देती है कि समुद्री पहाड़ और गहरी खाइयां इन दुर्लभ जीवों के लिए कितने अहम हैं। इन जानकारियों से वैज्ञानिकों को इनके जीवन और प्राकृतिक आवास के बारे में और भी बातें जानने को मिल रही हैं।