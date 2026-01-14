पिछले साल 2024 और 2023 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी रही है

2025 रहा अब तक का तीसरा सबसे गर्म साल, वैज्ञानिकों ने जताई यह चिंता

क्या है खबर?

2025 पृथ्वी पर तीसरा सबसे गर्म साल दर्ज हुआ है। अमेरिकी शोधकर्ताओं और यूरोपीय संघ के जलवायु निगरानीकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की है। इस भीषण गर्मी से 2026 में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 3 वर्षों में वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। शोध संगठन बर्कले अर्थ के अनुसार, पिछले 11 वर्ष अब तक के सबसे गर्म रहे हैं, जिनमें 2024 पहले और 2023 दूसरे स्थान पर है।