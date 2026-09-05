ICAR-NDRI ने खोजा पनीर को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका
भारतीय कृषि परिषद-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (ICAR-NDRI) करनाल के वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीमाइक्रोबियल कोगुलेट फॉर्मूलेशन (AMCF) बनाया है।
इससे पनीर की ताजा रहने की अवधि (शेल्फ लाइफ) दोगुनी हो जाएगी। अभी पनीर 8-10 दिन तक ताजा बना रहता है, लेकिन इस फॉर्मूलेशन से यह कम से कम 20 दिनों तक ठीक रहेगा।
शोधकर्ता प्रदीप बेहर ने इस तकनीक को विकसित किया है। यह तकनीक पनीर के स्वाद और बनावट को बिल्कुल सही रखती है। इससे आपको अपने पसंदीदा पनीर के जल्दी खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
AMCF अब कंपनियों के लिए तैयार
संस्थान ने बताया है कि AMCF अब कंपनियों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। NDRI के निदेशक धीर सिंह ने बताया कि यह तकनीक खाने की बर्बादी कम करने में बहुत मदद कर सकती है और छोटे डेयरी व्यवसायों को भी काफी बढ़ावा देगी।
सबसे खास बात यह है कि AMCF को पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान और डिपिंग ट्रीटमेंट के जरिए दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डेयरी उद्योग में इसके अलग-अलग इस्तेमाल के लिए इसे बेहद सुविधाजनक बनाता है।