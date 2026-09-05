ICAR-NDRI ने खोजा पनीर को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका

भारतीय कृषि परिषद-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (ICAR-NDRI) करनाल के वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीमाइक्रोबियल कोगुलेट फॉर्मूलेशन (AMCF) बनाया है।

इससे पनीर की ताजा रहने की अवधि (शेल्फ लाइफ) दोगुनी हो जाएगी। अभी पनीर 8-10 दिन तक ताजा बना रहता है, लेकिन इस फॉर्मूलेशन से यह कम से कम 20 दिनों तक ठीक रहेगा।

शोधकर्ता प्रदीप बेहर ने इस तकनीक को विकसित किया है। यह तकनीक पनीर के स्वाद और बनावट को बिल्कुल सही रखती है। इससे आपको अपने पसंदीदा पनीर के जल्दी खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।