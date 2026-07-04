अंटार्कटिका में 20 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ हुई कम, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता टेक्नोलॉजी Jul 04, 2026

फ्यूचर साइंस के मुताबिक, अंटार्कटिक की समुद्री बर्फ अपने सामान्य औसत से करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर कम हो गई है, जो एक बहुत बड़ी गिरावट है।

सितंबर, 2025 में इस क्षेत्र में समुद्री बर्फ अपने रिकॉर्ड में तीसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले 2023 और 2024 में भी इसमें भारी कमी देखी गई थी।

वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां का तापमान लगभग एक महीने तक सामान्य से 25 डिग्री से भी ज्यादा रहा। यह साफ बताता है कि हमारी पृथ्वी की जलवायु प्रणाली कितनी तेजी से बिगड़ सकती है।