एंड्रॉयड पर अपना व्यक्तिगत डाटा कैसे सुरक्षित रखें?

आज एंड्रॉयड फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं और इनमें कई निजी जानकारियां रहती हैं। साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए इन डिवाइस को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। थोड़े से आसान कदम उठाकर आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं और निजी डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। मजबूत पासवर्ड, ऐप सेटिंग्स पर ध्यान और इंटरनेट ब्राउजिंग में सावधानी, सभी मिलकर आपकी डिजिटल सुरक्षा को काफी मजबूत बना सकते हैं।

#1 मजबूत पासवर्ड और नियमित अपडेट अपने फोन को सुरक्षित रखने का पहला तरीका है मजबूत पासवर्ड और बायोमेट्रिक लॉक का उपयोग। पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों का मिश्रण होना चाहिए। फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान जैसी सुविधाएं सुरक्षा को और मजबूत बनाती हैं। साथ ही, फोन के सॉफ्वेटयर को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट में सुरक्षा पैच होते हैं जो नई कमजोरियों को रोकते हैं। फोन को ऑटो-अपडेट पर रखने से आप हर समय नई सुरक्षा का फायदा उठा सकते हैं।

#2 टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऐप अनुमतियां अपने अकाउंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जरूर चालू करें। इससे पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त कोड या ईमेल पुष्टि की जरूरत होती है, जिससे हैकर्स के लिए लॉगिन करना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही, ऐप्स को दी गई अनुमतियों पर नजर रखें। सिर्फ वही अनुमति दें जो ऐप की जरूरत है। जैसे मौसम ऐप को कैमरे या कॉन्टैक्ट्स की अनुमति नहीं चाहिए। यह आदत आपके निजी डाटा को गलत हाथों में जाने से बचाती है।