सर्वम AI ने लॉन्च किया 'इंडस' ऐप, जानिए क्या है यह और इसके फीचर्स
क्या है खबर?
भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी सर्वम AI ने अपना नया चैटबॉट ऐप 'इंडस' लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी ने बिना बड़े इवेंट के इसे चुपचाप जारी किया है। इंडस को खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। यह एक AI असिस्टेंट है जो कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है और लोकल जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
फीचर्स
क्या हैं इंडस के खास फीचर्स?
इंडस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर बातचीत के दौरान आसानी से भाषा बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति इंग्लिश से हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा में स्विच करे तो भी चैट जारी रहती है। इसमें वॉइस कमांड का विकल्प भी है। यूजर दस्तावेज लिख और एडिट कर सकते हैं। यह इमेज और PDF फाइल को समझकर जवाब देता है। कंपनी का दावा है कि यह ChatGPT और जेमिनी जैसे ग्लोबल टूल्स को टक्कर दे सकता है।
इस्तेमाल
कैसे करें इंडस का इस्तेमाल?
इंडस ऐप को ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। साइन अप के लिए मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना जरूरी है। फिलहाल सभी यूजर्स को तुरंत एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐप सीमित रूप से उपलब्ध है। कुछ लोगों को वेटलिस्ट में रखा जा रहा है। जिनके पास इनवाइट कोड है, वे सीधे ऐप का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं और इसकी सुविधाएं आजमा सकते हैं।
योजना
कंपनी की आगे की योजना
सर्वम AI ने हाल ही में अपने बड़े लैंग्वेज मॉडल भी पेश किए हैं, जिनके आधार पर इंडस काम कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से मॉडल की जानकारी साझा नहीं की है। इंडस सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं है, बल्कि टास्क पूरा करने वाले AI एजेंट की तरह काम करने की दिशा में बढ़ रहा है। कंपनी का मकसद भारतीय भाषाओं में मजबूत एआई विकल्प तैयार करना है, जो देश के यूजर्स की जरूरतों के अनुकूल हो।