बचपन की दुर्लभ बीमारियों को 10 मिनट में पहचानेगा सैनोफी का नया AI टूल

310 बीमारियों को करता है कवर

सैनोफी के मिलन चोकसी ने बताया कि इन बीमारियों को अगर, समय पर पहचान लिया जाए तो गलत इलाज से होने वाले लंबे समय के नुकसान को टाला जा सकता है। इस टूल को शिशु रोग चिकित्सकों और सामान्य चिकित्सकों तक पहुंचाया जाएगा।

यह टूल 310 दुर्लभ बीमारियों की पहचान कर सकता है और इसकी सटीकता 88 फीसदी है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह निःशुल्क है और मरीजों की जानकारी को गोपनीय रखता है।

इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे चिकित्सकों की सहायता करना है, जिन्हें भारत में मौजूद सैकड़ों दुर्लभ बीमारियों के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं होता।